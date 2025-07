Chuva atrasa obra na rua engolida por cratera em Bauru

A primeira chuva de julho, registrada na madrugada desta segunda-feira (28), atrasou os reparos no asfalto da rua Rodrigo Romeiro, no baixo Higienópolis, próxima à avenida Nações Unidas, em Bauru. A quadra 5 da via seguirá interditada até o próximo fim de semana, informa o diretor de obras da prefeitura, Téo Zacarias, para que as equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Secretaria de Infraestrutura concluam os trabalhos.

O local está fechado para passagem de veículos desde o dia 21 de julho, quando dois carros afundaram com o solo. A causa do problema, segundo o governo, foi um vazamento de água na tubulação de ferro, encontrada dias depois do ocorrido na quadra 6 da rua, onde uma Chevrolet Tracker LTZ foi “engolida” pelo pavimento.

De acordo com Téo, embora a chuva desta segunda não tenha causado grandes danos, exigiu a interrupção temporária dos trabalhos para escoamento da água e remoção do barro acumulado no local.