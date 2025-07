Carretas do Caminho da Capacitação circulam pela região de Bauru

Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

O Fundo Social de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (28) as aulas do 5º Ciclo do Caminho da Capacitação na região de Bauru. A iniciativa, que irá percorrer 14 municípios da região neste quinto ciclo, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas adaptadas.

O programa é parte dos esforços do governo no combate à pobreza e está inserido no Superação SP, ação integrada que visa tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. As primeiras aulas começaram às 8h desta segunda (28), e as carretas permanecerão por 15 dias em cada cidade, conforme cronograma regional.

Na região, o programa terá cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, moda, tecnologia e inovação, e mecânica. O público-alvo inclui adultos a partir de 18 anos, com prioridade para desempregados, inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família. Alguns cursos também podem ser realizados por jovens a partir de 16 anos.