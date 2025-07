Novato e promissor, Augusto Anjos reforça o Bauru Basket

"Estou muito feliz em fazer parte do Bauru Basket e muito empolgado para demonstrar raça e comprometimento dentro de quadra. Espero que seja uma temporada muito abençoada e de muitas vitórias pra gente", afirmou o novo camisa 22 do Dragão, por meio da assessoria de imprensa.

Na LDB de 2024, o jogador do time paranaense encerrou sua participação com médias de 11.5 pontos, 7.4 rebotes e 0.6 assistências. Já no torneio deste ano, que ainda está em andamento, seus números evoluíram para médias de duplo-duplo: são 14 pontos, 10.6 rebotes e 1.6 assistências. Além disso, o pivô integra a Seleção Brasileira sub-23 de basquete 3x3.

Na manhã desta segunda-feira (28), o Bauru Basket oficializou a contratação do jovem pivô Augusto Anjos para a temporada 2025/2026. Natural de Salvador (BA), o atleta de 22 anos e 2.08m de altura se destacou pelo Campo Mourão na atual edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), a maior competição de base do basquete nacional.

APOSTA PROMISSORA

Para o gestor Vanderlei Mazzuchini, a chegada de mais um jovem reforça o perfil de apostas promissoras que o clube vem buscando no mercado. "Uma das características do nosso trabalho é abrir espaço para talentos que precisam de mais protagonismo para se consolidar na categoria profissional. E acreditamos no potencial do Anjos para crescer e amadurecer conosco ao longo da próxima temporada", destacou o dirigente.

Apesar do anúncio da contratação, o pivô ainda disputará mais uma etapa da LDB com o Campo Mourão antes de se apresentar ao elenco bauruense. Vale lembrar que o Dragão estreia no Campeonato Paulista no dia 5 de agosto, em casa, às 19h30, contra o time do Osasco. Em breve, serão divulgadas as informações sobre ingressos e o calendário completo da primeira fase.