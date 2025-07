Direita faz buzinaço contra Lula e Moraes em Bauru

A direita bauruense realizou um protesto de rua no último sábado (26) contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes e contra o governo do presidente Lula.

Manifestantes se postaram em alguns pontos da cidade, como o viaduto da Duque de Caixas com a Nações Unidas, com bandeiras do Brasil, pedindo que os motoristas acionassem a buzina de seus veículos em resposta às palavra de ordem contra o Moraes e o governo.

O vereador Eduardo Borgo (Novo) foi um dos líderes do manifesto deste final de semana.