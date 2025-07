Após primeira chuva de julho em Bauru, dias ficarão mais frios

Bauru registrou, na madrugada desta segunda-feira (28), a primeira chuva de julho. Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), a precipitação de 13,5 milímetros ocorreu quase um mês após a última pancada na região e foi provocada por uma frente fria, que trará queda de temperatura nos próximos dias. As mínimas devem ficar na casa dos 7 graus, e as máximas, na de 24. Assim, até quinta-feira (31), véspera do feriado de aniversário de Bauru, as noites e manhãs estarão mais frias e as tardes, com temperaturas mais amenas.

De acordo com o instituto, no decorrer desta segunda-feira, a frente fria se deslocará pelo Estado de São Paulo, favorecendo a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuvas em várias regiões paulistas, algumas acompanhadas por trovoadas, como aconteceu nesta madrugada em Bauru.

Na terça-feira (29), um sistema de alta pressão pós-frontal atingirá o Estado, estabilizando o tempo em grande parte do Interior, com céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva, aponta o órgão. Esse sistema deve manter o tempo firme e com pouca nebulosidade.