Nova central do Sesi vôlei Bauru, Diana é vice-campeã da VNL

Um dos reforços do Sesi Vôlei Bauru para a temporada 2025/26, Diana Duarte foi vice-campeã da Liga das Nações de Vôlei (VNL) junto com a Seleção Brasileira no último domingo, 27, em decisão contra a Itália. A central da equipe bauruense foi um dos destaques da seleção na fase final, sendo a quarta maior bloqueadora das eliminatórias, com 10 pontos no fundamento.

Em toda a competição, Diana participou de 12 jogos com a Seleção Brasileira entre as fases classificatórias e eliminatórias. Nesse cenário, fez 106 pontos, com 36 sendo de bloqueio, a sexta melhor marca geral da VNL e a segunda melhor no time brasileiro. Sua melhor atuação foi contra a França, em vitória por 3 sets a 2, anotando 14 pontos, nove deles em bloqueio. Na grande final, a central do Sesi Vôlei Bauru marcou nove pontos de ataque e teve eficiência de mais de 60%.

O vice-campeonato na Liga das Nações de Vôlei foi a terceira medalha de Diana junto à Seleção Brasileira principal. A central, que reforça o Sesi Vôlei Bauru para a temporada 2025/26, também foi campeã Sul-Americana em 2023 e conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.