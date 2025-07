Du Mauad: Um time que ainda não deu liga

Noroeste perde de novo e segue na lanterna...

Falta alguma coisa. Ou algumas coisas. A sina do Esporte Clube Noroeste na Copa Paulista 2025 continua. Teve estreia do novo técnico. Teve a estreia como titulares de 4 jogadores. Não adiantou. Quase nada mudou. A derrota fora de casa, no sábado (dia 26), por 2 a 0 frente o bom time do Grêmio Prudente, manteve o Norusca na lanterna do Grupo 1. O alvirrubro segue com 4 pontos, agora com 5 jogos disputados e o “Carcará” chegou aos 12 pontos, carimbando sua classificação pras oitavas de final. Pereira fez sua primeira partida comandando a equipe noroestina e de cara precisou promover 4 estreias na equipe titular. O atacante Vinícius Bala, o lateral Wesley Silva e o zagueiro bauruense Wellington Silva (retornando de lesão) foram os novos nomes na equipe. Além deles, Lucas Ferron foi pro jogo, no lugar do Diego Maia, que ficou fora por contusão...

A equipe começou bem. Dominou as ações até os 30 do primeiro tempo. Novamente sem finalizar ao gol e sem criar jogadas de perigo. O primeiro chute ao gol do Prudente foi só aos 43 minutos, com John Everson arrematando lá do ‘meio da rua’. Foi pouco. No segundo tempo tudo piorou. O gol de Everton Kanela, logo aos 6 minutos, desmoronou o Norusca. Em nenhum momento na competição, o time bauruense conseguiu reverter um placar. Teve até uma grande (e única) chance de empatar com o Caio Mancha cabeceando pra fora. Mas foi só. O segundo gol “dos caras” aos 26 minutos acabou com o jogo. Fim de partida e mais uma derrota. A terceira em 5 jogos. Mais um 2 a 0 na conta, O que ainda atrapalha o saldo de gols. Mais uma partida muito abaixo, principalmente na etapa final...