São Paulo bate o Fluminense por 3 a 1 com Luciano protagonista

E Luciano telegrafou... Após a torcida gritar o nome do camisa 10 para cobrar o pênalti, ele telegrafou a cobrança, e Fábio saltou no canto direito do gol para espalmar.

Fábio fechando a meta. Marcos Antônio deu um bom passe em elevação para Alisson na área. Ele dominou e, mesmo sem ângulo, bateu cruzado, rasteiro. O goleiro do Flu defendeu com o pé. Escanteio para o São Paulo.

Gol anulado! Após o escanteio, a defesa do Flu não afastou, e Ferreirinha tentou o chute, mas foi travado. A bola sobrou para Bobadilla na entrada da área, que bateu forte e contou com desvio em Luciano, tirando Fábio do lance. Na revisão do VAR, a arbitragem apontou desvio no braço do camisa 10.