64 estudantes da região de Bauru são contratados como estagiários

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) chegou a 6,2 mil estudantes da Educação Técnica e Profissional contratados como estagiários do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Outros mil estudantes estão em processo de entrevista. A expectativa da pasta é que, até dezembro, 10 mil estagiários sejam beneficiados com o programa. Na região de Bauru, 64 alunos dos cursos técnicos foram contratados como estagiários do BEEM até a última semana.

Desde fevereiro, estudantes matriculados nas 2ª e 3ª séries no itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio podem se candidatar a uma vaga de estágio em empresas parceiras.

Para ampliar o número de vagas e de instituições com oferta de estágio, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou na edição de 3 de julho do Diário Oficial do Estado (DOE) um novo edital com atualização dos critérios de adesão e contratação, redistribuição das vagas por Diretoria de Ensino e cronograma. As inscrições para alunos e empresas seguem abertas em www.beem.sp.gov.br.