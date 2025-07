Saúde mental no trabalho: compromisso além da lei

O mercado de trabalho brasileiro passa constantemente por uma série de mudanças em suas regulamentações e legislações trabalhistas que visam trazer práticas mais saudáveis, incluindo a preocupação com a saúde mental e trabalho. A entrada em vigor da Lei nº 14.831/2024 e a atualização da NR-1 representam um marco fundamental para a temática.

Muitas empresas deverão se adequar, mas para outras tantas essa não é uma novidade, e sim a validação de um caminho que já vinha sendo trilhado com convicção. Uma vez que uma cultura de cuidado com as pessoas deve buscar promover ambientes de trabalho saudáveis, seguros e emocionalmente sustentáveis. Essa filosofia, que já permeava as ações de companhias diversas, ganha agora um reforço legal que, na nossa visão, chega em boa hora.

Vale ponderar que historicamente, a segurança e saúde no trabalho focavam predominantemente nos aspectos físicos. No entanto, a complexidade do mundo contemporâneo e o reconhecimento da conexão entre mente e corpo impõem uma visão mais holística e ampla.