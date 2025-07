Brasil tem mais bilionários, mas doações de ricos seguem baixas

Já os milionários somavam 433 mil pessoas com patrimônio acima de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões) no mesmo ano. Com isso, o país alcançou a 19ª posição entre 56 nações no ranking global de milionários, segundo o Global Wealth Report do banco suíço UBS.

Para investigar o panorama nacional da filantropia familiar, o Idis entrevistou especialistas no assunto e conduziu um levantamento que teve a participação de 35 filantropos com doações anuais acima de R$ 5 milhões. Um dos principais obstáculos identificados foi a desconfiança em relação às organizações da sociedade civil, associada à percepção de falta de capacidade de gestão e dificuldade de gerar impacto social de forma eficiente, motivos mencionados por 20% dos respondentes.

Além disso, 17% apontaram como barreira relevante a ausência de incentivos fiscais adequados para doações de pessoas físicas, enquanto 3% citaram a falta de conhecimento sobre causas e instituições a serem apoiadas.