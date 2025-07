DAE realiza manutenção emergencial em adutora de Bauru

A equipe da Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, neste domingo (27), um reparo emergencial em um trecho da adutora de 16 polegadas, onde foi constatado um vazamento na quadra 4 da rua Saldanha da Gama.

A adutora em manutenção é utilizada para conduzir a água da Estação de Tratamento (ETA) até a unidade de reservação do Alto Paraíso. Por essa razão, o abastecimento nos bairros Alto Paraíso, Vila Falcão, Vila Souto, Vila Pacífico, Jardim Jussara e em parte da Vila Industrial estará sujeito a intermitências e oscilações de pressão na rede.

A previsão é que os trabalhos sejam finalizados no fim da tarde, com a normalização do abastecimento ocorrendo de forma gradativa durante o período noturno.