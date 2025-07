Salto Yucumã é um tesouro natural único

Localizado no Parque Estadual do Turvo, no município de Derrubadas (RS), o Salto Yucumã é um destino turístico que encanta visitantes de todas as idades. Com impressionantes 1.800 metros de quedas longitudinais ao longo do rio Uruguai, essa maravilha natural possui saltos que chegam a 12 metros de altura, proporcionando um espetáculo único no planeta.

Um dos principais atrativo da região é o passeio de barco promovido pelo Macuco Yucumã, que leva os visitantes até bem perto das quedas.

Além de se refrescar com as águas devido a proximidade dos santos, o tour oferece a oportunidade de capturar fotos incríveis. Uma experiência inesquecível para quem deseja se conectar com a natureza e viver momentos únicos.