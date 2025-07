Sucesso da IA transforma travessão em marca da besta na escrita

É bom já avisar, esta reportagem usa travessões - e não, não foi escrita por um robô. Com a popularização dos modelos de inteligência artificial, tem se disseminado a crença de que essa pontuação seria um sinal -sem trocadilhos - de que um texto foi escrito por um chatbot.

Qualquer pesquisa na internet mostra rapidamente usuários que julgam ter descoberto a marca da besta deixada pelos robôs. E o travessão não está sob suspeita só na língua portuguesa. Uma busca simples mostra debates semelhantes em espaços em inglês, espanhol ou francês.

No Linkedin, onde é possível medir o pulso do mundo corporativo, o tema tem tomado as conversas. Há implicações práticas, afinal: um recrutador, por exemplo, precisa saber se um candidato a certa vaga escreveu mesmo sua carta de apresentação. Um professor também não pode aprovar um aluno que fez o dever de casa no ChatGPT.