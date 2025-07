Masters de Toronto coloca Fonseca entre favoritos

O Masters 1000 de Toronto chega em 2025 com uma escrita curiosa: os três últimos vencedores conquistaram o primeiro grande título da carreira no torneio. Por isso, o site oficial do campeonato elencou os favoritos a manter o tabu neste ano - com o brasileiro João Fonseca entre os candidatos.

Alexei Popyrin, Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta ainda não possuíam títulos de tal calibre até se sagrarem campeões no Canadá. O australiano conquistou o torneio no ano passado, quando estava fora do top 50; o italiano faturou a taça em 2023 e deu início à sua corrida até virar o número 1; enquanto o veterano espanhol surpreendeu há três anos ao vencer seu primeiro e único Masters 1000.

A coincidência inspirou a competição e elencou dez candidatos a manter essa mística. O torneio reuniu dez entusiastas do tênis para elaborar a lista com base em quem eles acreditam que podem "reivindicar" em Toronto o primeiro Masters 1000 da carreira.