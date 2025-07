Somos Vôlei Bauru terá sequência de partidas em quatro cidades

O SVB (Somos Vôlei Bauru) fará jogos em casa, Piratininga, Duartina e Assis por duas competições oficiais no mês de agosto. Inclusivo, o projeto com jogadoras da melhor idade tem 30 vitórias em 31 partidas na atual temporada.

No dia 9, o elenco da faixa etária 68 joga em Bauru pela sequência da Liga de Bauru. No dia 16, as formações 45 , 58 e 68 entram em quadra, também na cidade, para a continuidade do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

No dia 23 será a vez da equipe do técnico Carlos Lenta atuar em Piratininga, com atletas do 58 , pela Liga de Bauru. No dia 30, também com o 58 na mesma competição, o duelo ocorrerá em Duartina. E, em 31 de agosto, novamente pela Liga de Bauru, o 45 vai até Assis.