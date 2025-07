Caminhoneiros percorrem ruas de Bauru e celebram São Cristóvão

Centenas de caminhoneiros de Bauru percorreram ruas e avenidas da cidade, nesta manhã de domingo (27), para celebrar São Cristóvão, o santo padroeiro dos motoristas e viajantes. A cidade também conta com quermesse e missa, além da tradicional bênção de chaves e veículos na Igreja São Cristóvão, situada na avenida Nossa Senhora de Fátima, 15-80. A programação religiosa integra a 60.ª Festa de São Cristóvão, que começou na sexta-feira (25).

Assim como no sábado (26), neste domingo também haverá quermesse, só que mais cedo, logo após o término da missa das 10h, na paróquia. Os fiéis contarão com comercialização de comidas típicas de festas julinas, como espetinho, mini pizza, churros, pastel, cachorro quente, doces, pesca, lanche de pernil, crepe salgado e bebidas. Além das barracas, ocorrerá um show de prêmios com prendas diversas, entre eletrodomésticos e bicicletas, informou o padre Marcos Pavan. No almoço também será servido um delicioso arroz carreteiro. O encerramento é às 17h.

Dentro do templo, serão realizadas celebrações às 10h (com transmissão ao vivo), 12h15 e 19h com bênçãos das chaves.