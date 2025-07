Julia Ho Shen Tsu Lee; A arte como idioma

Julia - No passado, como não conhecia o que vocês chamam hoje de marchand, deixei algumas telas em consignado aqui de Bauru, mas não recebi o valor devido. Eu pintava porque gostava, me fazia bem, presentei muitos com as minhas obras. Tenho cerca de 150 telas em casa, mas parei de pintar há uns 15 anos, principalmente por conta de pioras da condição de saúde do meu marido, que sofria com doença de Parkinson.

JC - Não pensa em voltar a pintar?

Julia - Não como antes, apenas esporadicamente. Pintei por mais de 40 anos. Hoje, na minha idade, é difícil sair para escolher tinta, que a gente não encontra com tanta facilidade em Bauru. Mas, agora (os filhos e a cuidadora, Lydiane) estão reunindo documentos e fotografando meus quadros para fazer a inscrição no edital de Exposição Individual de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura, que está em andamento e vai selecionar três artistas para integrar a programação da Pinacoteca de 2026. Seria uma oportunidade de fazer uma retrospectiva do meu trabalho artístico e já estou na expectativa pelo resultado, que sairá em dezembro.