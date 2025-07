3º Prêmio Wise Madness homenageia ações sociais parceiras

Todo o valor líquido arrecadado no jantar é revertido para os projetos da Wise Madness. Mais do que um evento beneficente, trata-se de um encontro que fortalece a rede de apoio à infância e juventude, despertando em empresas o desejo de contribuir ativamente com a causa, acrescenta o departamento de comunicação.

Criado em 2023, após uma mentoria com o Banco BTG, o Prêmio Responsabilidade Social nasceu com um propósito claro: engajar empresas e empresários na transformação da realidade de milhares de jovens. O reconhecimento é concedido àquelas instituições que integram a responsabilidade social em sua cultura e ações cotidianas, sendo exemplo de como o setor privado pode impactar positivamente a sociedade, informa a assessoria de imprensa da entidade.

Com o apoio de mais de 45 empresas parceiras, a Wise Madness realiza no dia 13 de agosto, às 19h, no Alameda Hall, o tradicional Jantar em Prol da Ação Social, que arrecada recursos para projetos que beneficiam aproximadamente 1.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Em 2025, o evento chega à sua terceira edição, com a participação de nomes como Confiança Supermercados, Paschoalotto, Agrosolo, Social Bauru, Tecnoporte, Alpack, Alameda Hall, além de grandes parcerias, como do Jornal da Cidade, JCNET, Social Bauru, entre outros que assumiram o compromisso de mudar realidades.Conforme Anderson Ricardo, um dos fundadores da Wise Madness, adiantou em entrevistas anteriores, é essencial que as empresas deixem um retorno para a população.

"Vivemos em uma sociedade com muitos desafios, especialmente quando falamos da infância e da juventude. As empresas também têm responsabilidade social. O Prêmio Responsabilidade Social reconhece quem faz disso uma motivação diária. E, para facilitar esse processo, as empresas podem apoiar organizações como a Wise Madness, que há anos está na linha de frente, com projetos e serviços que transformam vidas."

"O prêmio está alinhado aos princípios do ESG — sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (ambiental, social e governança). Esse conceito vem ganhando cada vez mais espaço no meio corporativo e representa o novo paradigma de sucesso empresarial: mais do que lucro, é preciso ter propósito, ética e impacto positivo", acrescenta texto enviado à imprensa.