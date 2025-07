Bauruense é coautor de e-book sobre transporte público acessível

Diante da crise econômica e do encarecimento do transporte, a proposta de gratuidade no transporte coletivo volta ao centro do debate sobre mobilidade urbana. É nesse contexto que foi lançado o e-book 'Mobilidade Urbana e Tarifa Zero', uma obra gratuita que analisa os impactos, desafios e possibilidades dessa política pública no Brasil, que tem o engenheiro bauruense Archimedes Azevedo Raia Jr. como um dos autores.

O livro, publicado pela Editora RiMa, é resultado de anos de pesquisa conduzidos por especialistas das universidades USP, UFSCar e Fatec-Jaú. Entre os autores estão os engenheiros Antonio Clóvis Pinto "Coca" Ferraz, Fernando Hideki Hirosue, e Magaly Natalia Pazzian Vasconcellos Romão, além do arquiteto Antônio Nélson Rodrigues da Silva, mais Archimedes Azevedo Raia Jr., colaborador da coluna Opinião, do Jornal da Cidade e JCNET. Voltada a gestores públicos, técnicos, estudantes e interessados em políticas urbanas, a publicação é didática e abrangente. Aborda desde os conceitos básicos de mobilidade até análises técnicas e econômicas sobre a implantação da tarifa zero subsidiada pelo poder público, também chamada de transporte coletivo gratuito.

Ao longo de seis capítulos, o livro detalha os principais modos de transporte, suas vantagens e limitações, além de discutir a diferença entre os sistemas individuais e coletivos. Apresenta ainda dados sobre consumo de energia, poluição, custos urbanos e alternativas para financiamento do transporte gratuito. A parte final da obra se dedica à política da tarifa zero, trazendo exemplos práticos de cidades que já adotaram o modelo São avaliados os impactos sociais e econômicos, os ganhos em qualidade de vida e as estratégias indicadas para viabilizar financeiramente o sistema.