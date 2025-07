Av. N. Sra. de Fátima tem multas diárias por estacionamento

Alvo de queixas, mudanças e recuo de decisões, serviços executados e refeitos, a remodelação da avenida Nossa Senhora de Fátima resultou em um novo título para esta importante via de Bauru. Em 2025, ela tornou-se a campeã de multas por estacionamento proibido, com uma média de três autuações do tipo por dia.

De 1 janeiro a 24 de julho deste ano, 582 autos de infração foram direcionados a motoristas que deixaram seus veículos em local e horário nos quais não havia permissão para estacionar na avenida. O número corresponde a uma a cada cinco multas desta natureza emitidas no período, ou 21,6% das 2.693 autuações aplicadas pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) na cidade.

A alta incidência de casos sinaliza que o objetivo da reformulação do sistema viário da avenida - dar maior fluidez ao tráfego - não está sendo alcançando. Iniciada em novembro do ano passado, a intervenção visava instituir duas faixas de circulação em cada sentido da via, com uma faixa exclusiva de estacionamento no sentido bairro-Centro.