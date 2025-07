Santos supera lambança, lei do ex e expulsão e empata com o Sport

De lá para cá foram 18 partidas contando com a de hoje, com quatro empates e 14 derrotas no período. Sem vencer na atual edição do Brasileirão, o Sport segue há quatro anos sem uma vitória na elite do futebol brasileiro.

A última vitória do Sport na Série A do Brasileirão havia sido em 3 de outubro de 2021, quando venceu o Grêmio por 2 a 1 fora de casa, em Porto Alegre. Naquela edição, o Sport foi rebaixado para a Série B, onde permaneceu até a última temporada.

Gols e destaques

Zoeira sem limites. Antes do início da partida na Ilha do Retiro, torcedores do Sport mostraram máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, para provocar o craque do Peixe.