Memphis marca, e Corinthians empata com Botafogo na volta de Yuri

O Corinthians empatou com o Botafogo na noite deste sábado (26), por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arthur Cabral abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Memphis Depay igualou na etapa final.

Com o resultado, o Timão fica em oitavo lugar, com 21 pontos. Já o Glorioso se mantém na quinta posição, com 26.