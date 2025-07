Noroeste é superado pelo Grêmio Prudente fora de casa

O Noroeste foi superado pelo Grêmio Prudente por 2 a 0, na noite deste sábado (26), no Estádio Prudentão, pela sétima rodada da Copa Paulista Sicredi 2025. Foi a sexta partida dos donos da casa, líderes do Grupo 1, que também garantiram a classificação às oitavas de final com 12 pontos. Pela Locomotiva Vermelha, foi o quinto jogo, e o clube bauruense figura atualmente na quinta posição, com 4.

Sob o comando interino de Pereira, o Alvirrubro contou com as estreias do atacante Vinícius Bala, do lateral Wesley Silva e do zagueiro bauruense Wellington Silva, que retornou de lesão.

No primeiro tempo, a equipe noroestina buscou ter mais posse de bola, mas não conseguiu abrir o placar. Na volta do intervalo, aos 6 minutos, o Norusca foi surpreendido pelo ataque adversário, e Everton Kanela marcou 1 a 0 para o Grêmio Prudente.