Bauru pode ter 1ª chuva de julho na próxima segunda, diz o IPMet

Até o momento, Bauru não registrou chuvas no mês de julho de 2025, mas a previsão é de pancadas rápidas a partir da próxima segunda-feira (28), segundo informações do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Quedas na temperatura também são esperadas com a chegada de nova frente fria.

De acordo com a meteorologista do IPMet Bauru Rita de Cássia César Moreira de Cerqueira, no decorrer da noite deste domingo (27) ocorrerá um aumento da nebulosidade a partir do oeste e sul do estado devido à aproximação de uma nova frente fria.

“Os termômetros poderão alcançar mínimas de 9°C a 10°C entre a próxima quarta-feira (30) e quinta-feira (31). Mas o frio não deve ser intenso na nossa região”, explica a meteorologista.