Jesus gostava de se retirar para lugares desertos, especialmente à noite, a fim de estar a sós em oração com o Pai. São Lucas conta no Evangelho da santa Missa deste domingo - Lc 11,1-13 - que Jesus em certo ocasião ao voltar da oração um dos discípulos lhe pediu: "Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos".

Todavia, não sabemos como João Batista rezava. Sabemos que ele era um homem rigoroso que concebia a Deus como um juiz severo: Convidava todos à conversão radical de vida e ameaçava com o juízo de Deus: toda árvore que não produzir frutos de penitência será cortada e lançada no fogo. Para Jesus Deus é diferente, é um Pai misericordioso. Então Jesus atendeu ao pedido daquele discípulo e ensinou-lhes a oração do "Pai- nosso", que é o modelo da oração cristã dos filhos e filhas de Deus. São Lucas traz no seu Evangelho a oração na sua forma mais breve.

O "Pai-nosso", segundo São Lucas, tem apenas cinco pedidos. Já São Mateus no seu Evangelho acrescenta também: "seja feita a tua vontade" e "mas livra-nos do mal". No "Pai-nosso" Jesus começa fazendo os dois primeiros pedidos ao Pai: que teu nome seja santificado e que venha o teu Reino, pedindo, portanto, ao Pai misericordioso o Reino de Deus. Quanto aos outros pedidos, Jesus dá atenção às nossas carências humanas, pedindo a Deus: o "pão nosso", o "perdão dos pecados", que deve ser dado aos irmãos e irmãs. E termina, suplicando: não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal. Amém (cf. Mt 6,9-15).