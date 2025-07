Sol nos lábios e a queilite actínica

Lábios inferiores com queilite actínica ou solar são frequentes e para que não se transformem em câncer, só mesmo evitando a radiação solar e seus temidos raios

ultravioletas. Para evitar a radiação solar não basta ficar sob o guarda-sol, na sombra da varanda, dentro de casa com tudo aberto ou no carro. Os raios solares batem nos objetos, na areia, água, paredes, pisos e ricocheteiam atingindo as pessoas. Para evitar raios solares, só bem guardadinhos pelo teto, paredes, janelas e cortinas. E mesmo assim, com protetores solares na pele e lábios.

Se for para trabalhar no sol, que se abuse das abas, roupas compridas e protetores para diminuir as radiações, mas é difícil afirmar que estaremos totalmente protegidos. Os albinos, para evitar danos da radiação solar, praticamente trabalham à noite e dormem durante o dia, quando as condições sociais e econômicas permitem. E por isso, são chamados de “filhos da lua”.

Os brancos devem evitar o sol, mas muitos já têm os lábios com manchas brancas e vermelhas, ou com úlceras e rachaduras, as vezes recobertas por crostas sanguinolentas “melicéricas” ou semelhantes ao mel e cera ressecados. Os tratamentos, incluem a vermelhonectomia ou remoção do vermelhão labial, crioterapia e remoção a laser. Mas, muitos pacientes são pardos e pretos, que trabalham sob o sol. Esses pacientes devem mudar o estilo de vida para que a queilite actínica não evolua para carcinoma, o que acontece em uma boa percentagem deles. Muitos são trabalha marinheiros.