Noroeste visita Prudente para recuperar pontos e se classificar

Grêmio Prudente e Noroeste voltam a se enfrentar neste sábado (26), às 17h, no Estádio Municipal Paulo Constantino, casa do adversário, que é líder do Grupo 1 da Copa Paulista. Iniciando o returno, trata-se da 6.ª partida dos mandantes e da 5.ª do Alvirrubro, nesta 7.ª rodada.

Pelo lado bauruense, haverá a estreia do técnico interino, o ex-camisa 10 Pereira, profissional da comissão permanente noroestina desde novembro do ano passado. Do lado prudentino, o treinador Rogério Corrêa contará com o reforço de um rosto conhecido da Maquininha Vermelha: o meia Igor Pimenta, que, além de acessos e títulos por Bauru, já vestiu a camisa do Noroeste em 110 jogos.

TABELA