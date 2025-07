Atacante Orlando Júnior reforça o Noroeste na Copa Paulista

O Noroeste oficializou, nesta sexta-feira (25), a contratação do atacante Orlando Júnior, de 27 anos, que chega por empréstimo do Paranavaí (PR) até o fim da Copa Paulista Sicredi 2025. O último clube do atleta foi o ABC de Natal, pela Série C do Brasileiro e, anteriormente, no início deste ano, ele defendeu a Votuporanguense pela Série A2 do Campeonato Paulista, onde marcou 3 gols.

Orlando José dos Santos Júnior tem 1,81m de altura, é destro, driblador e tem características de velocidade pelos extremos do campo. O atleta também defendeu Spartax (PB), Botafogo (PB), Auto Esporte (PB), São Paulo Crystal (PB), o rival Marília (SP), Volta Redonda (RJ), Linense (SP), Boa Esporte (MG) e o próprio Paranavaí.