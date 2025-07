Time feminino BTC/Semel conquista bronze nos Jogos Regionais

As tenistas Manoela Amantini, Gisele Blasioli, Juliana Pita e Samira Lima, da equipe Bauru Tênis Clube/Semel, conquistaram a medalha de bronze nos Jogos Regionais nesta sexta-feira (25), em Lins. Elas venceram as donas da casa na disputa pela medalha.

O ouro ficou com o município de Piracicaba, que eliminou as representantes de Bauru na semifinal. A prata foi obtida por tenistas de Botucatu.

Essa conquista do quarteto do BTC ocorre dois anos após o título obtido por elas nos Regionais de 2023, quando encerraram em Lençóis Paulista um jejum de aproximadamente 50 anos sem títulos do tênis feminino de Bauru nesta competição.