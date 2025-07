Ingressos do Fest'Up 2025, evento de comunicação, estão à venda

Estão à venda os ingressos para o Fest'Up, evento itinerante de criatividade e comunicação que ocorre dia 23 de agosto, na FIB Bauru. Depois de 40 anos de sucesso na Capital, o evento ganha o Interior paulista em 2025. O Fest'Up chega à cidade para fortalecer ainda mais o mercado regional de comunicação, nas áreas de publicidade, marketing, design, audiovisual, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla. O preço do 1.º lote promocional é R$ 45 (+ R$ 3,60 taxa do site).

Organizado pela APP Bauru e APP Brasil em parceria com a FIB Bauru, o evento tem uma programação diversificada, com palestras, fórum de debate, workshop e oportunidades de troca entre o público e especialistas de diferentes regiões. A agenda inclui a participação de nomes reconhecidos do mercado nacional, além de espaços voltados para networking e atualização profissional.

A expansão para cidades como Bauru reforça o compromisso do Fest'Up em descentralizar as discussões sobre tendências e inovação no setor comunicacional e criativo. "É uma oportunidade para que profissionais do Interior tenham acesso ao que há de mais atual no mercado, como o uso de inteligência artificial, personalização, novos formatos de conteúdo, entre diversos outros temas tão importantes para o futuro da Comunicação", destaca Anaí Nabuco, presidente da APP Bauru.