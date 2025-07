Campanha da Unimed Bauru arrecada 3,44 toneladas de donativos

A Campanha do Agasalho da Unimed Bauru arrecadou, em sua segunda etapa, 1.609,55 kg de donativos, entre roupas, calçados, cobertores e rações para animais. Somando com o volume recebido na primeira etapa, a ação acumula 3.444,57 kg de itens doados.

Grande parte da quantia da segunda etapa também foi arrecadada por colaboradores da cooperativa, que estão participando de uma gincana interna. A campanha também contou com apoio da comunidade bauruense, que fez doações na Sede Administrativa da Unimed Bauru, no Centro de Diagnóstico Unimed (CDU), no Alameda Rodoserv Center e no Esporte Clube Noroeste.

As arrecadações foram entregues a sete instituições de Bauru: Voluntários em Ação, Centro Espírita Irmã Catarina, Esquadrão do Bem (Faneco), Instituto Elas, Seara de Luz, Projeto Girassol e Abrigo da Bórika (destinada aos animais).