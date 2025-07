Missas, quermesses e carreata celebram São Cristóvão em Bauru

Além das barracas, haverá também show de prêmios com prendas diversas, entre eletrodomésticos e bicicletas, informa o padre Marcos Pavan. No domingo, o arraiá começa mais cedo, às 10h, ocasião em que será servido um delicioso arroz carreteiro durante o almoço. O encerramento é às 17h.

O santo dos motoristas e viajantes será homenageado neste fim de semana em Bauru com quermesse, carreata e missa, com direito a bênção de chaves e veículos na Igreja São Cristóvão. A programação religiosa integra a 60.ª Festa de São Cristóvão, que começou nesta sexta-feira (25), Dia de São Cristóvão, e segue até domingo.

CARREATA

Motoristas devem se reunir no domingo, às 8h, na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru e Região (Sindbru), situado na avenida Nações Unidas, 40-45. O destino é a paróquia São Cristóvão, onde o pároco fará as bênçãos dos veículos em frente a igreja, das 9h às 14h. Dentro do templo, serão realizadas celebrações às 10h (com transmissão ao vivo), 12h15 e 19h com bênçãos das chaves