Ceagesp Bauru recebe 6,5 toneladas de alimentos da Conab

O Banco Ceagesp de Alimentos (BCA) de Bauru recebeu, nesta sexta-feira (25), 6,5 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar. A carga de melado de cana, fubá e farelo de milho (biju) será entregue a cozinhas solidárias da região.

Os produtos foram adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A Conab aproveita a capilaridade da rede BCA para fazer as doações chegarem a cozinhas solidárias cadastradas pelo Interior. Nesta sexta-feira, a ação ocorreu simultaneamente nas unidades do BCA em Araçatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. No total, são 74,5 toneladas de alimentos adquiridos de agricultores familiares a preços justos, que serão distribuídos principalmente para as cozinhas solidárias cadastradas no Programa de Cozinhas Solidárias do MDS.