Obra no reservatório S. Dumont afetará abastecimento da Z. Sul

A execução da obra ocorrerá a partir das 7h de segunda-feira (28), com previsão de conclusão à noite. A retomada do abastecimento ocorrerá de forma gradativa durante o período noturno de terça-feira (29). Durante a normalização, a região estará sujeita a manobras operacionais, variações de pressão da água e intermitências no abastecimento.

A paralisação afetará o fornecimento de água nos bairros Jardim Santos Dumont, Jardim Nicéia, Jardim Colonial, Jardim Mary, Jardim Marabá, Jardim América, Jardim Europa, Vila Aviação, e os residenciais Paineiras, Samambaia, Ilha de Capri, Villaggio 1 e 2, Cidade Jardim, Village Campo Novo e Chácaras Odete.

ORIENTAÇÃO

Considerando o período prolongado de interrupção, o DAE reforça a importância de um planejamento prévio por parte da população das áreas afetadas. A orientação é para que os consumidores utilizem a água de suas caixas d'água de forma consciente e racional, priorizando as necessidades essenciais de consumo e higiene até a completa normalização do sistema. Imóveis com reservatório de capacidade adequada, se utilizado com moderação, não deverão sentir os maiores impactos.