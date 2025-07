Governo admite discutir água em pacote de concessão, diz Suéllen

Reprodução / Café com Política no YouTube

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) admitiu pela primeira vez nesta sexta-feira (25) que não descarta incluir o gerenciamento do tratamento e do abastecimento de água em Bauru no pacote de concessões à iniciativa privada. Rechaçou, porém, qualquer iniciativa de privatização da autarquia. "Em hipótese alguma", afirmou, ontem, durante entrevista ao programa Café com Política, uma parceria entre o JC e a 96FM.

"Nós nunca descartamos, acho que desde o primeiro momento, discutir eventualmente a concessão do DAE. É o próprio DAE que define até que ponto está apresentando os resultados", afirmou a mandatária, a quem cabe definir o nome responsável por presidir a autarquia.

"Então vem uma nova fase do Universaliza [São Paulo] que pode discutir eventualmente a regionalização [do saneamento] incluindo a [concessão em Bauru] da água", acrescentou Suéllen, para depois dizer aos servidores do DAE para que "fiquem tranquilos". "Não significa que a gente vai aderir ou aceitar uma concessão [da água]. Nós vamos discutir com o Estado", frisou em mais de uma ocasião.