Entrelinhas

Mais um vereador deve pedir licença do cargo nos próximos dias: trata-se do presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), cuja cadeira na Mesa Diretora será ocupada pelo vice-presidente Cabo Helinho (PL). Já a cadeira do mandato em si, por sua vez, será interinamente preenchida pelo segundo suplente do MDB, Nelsinho Laranjeira.

Ato de protesto

"Brasil: Quem te ama não te USA". Com este slogan em forma de trocadilho, a esquerda bauruense fará uma tarde/noite de protesto neste sábado (26), a partir das 16h, no Bar do Genaro, na Vila Falcão. Será um ato contra o tarifaço de Donald Trump e pela soberania do Brasil. O convite é para todos os interessados.