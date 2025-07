Novo ciclo, novos hábitos

Ele consiste em listas rápidas e diretas. Deve conter quantas listas forem importantes pra você, que satisfaçam todas as suas metas, desejos, sonhos e claro seus deveres... rs. Como: Calendário anual, Metas do ano, Roda da Vida, Aniversários, Datas importantes, Finanças Pessoais, Finanças Empresariais, Despesas da casa, Cardápio, Livros, Séries e Filmes... Enfim, o que for fundamental para você.

Através delas recordamos o passado, organizamos o presente e planejamos o futuro. Utilize cores para identificá-las, o nosso cérebro responde muito bem à esse truque!

O segredo é estar com seu "Bujo", como o criador, Ryder Caroll o denominou, sempre à mão! Levá-lo onde você for.