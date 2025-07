Arrecadação Federal bate recorde em junho

A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas somou R$ 234,5 bilhões em junho deste ano, informou a Receita Federal. O resultado representa um aumento real de 6,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou R$ 220 bilhões (valor corrigido pela inflação). Esse também foi a maior arrecadação já registrada para meses de junho desde o início da série histórica da Receita Federal, em 1995, ou seja, em 31 anos. De acordo com a Receita Federal, o recorde na arrecadação foi obtido com ajuda do aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado pelo governo em meados maio. Após ajustes feitos pela equipe econômica, a medida vigorou até 27 de junho, quando foi derrubada pelo Congresso Nacional, sendo retomada, novamente - em quase sua totalidade -, em 16 de julho após decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo dados da Receita Federal, a arrecadação do IOF ficou, em junho, R$ 2,2 bilhões maior do que no mesmo período do ano passado, principalmente por conta do aumento do tributo.

A arrecadação somou R$ 1,42 trilhão

No primeiro semestre deste ano, ainda segundo dados oficiais, a arrecadação federal somou R$ 1,42 trilhão - sem a correção pela inflação. Em valores corrigidos pela variação dos preços, a arrecadação totalizou R$ 1,44 trilhão de janeiro a junho, o que representa um crescimento real (acima da inflação) de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando somou R$ 1,38 trilhão. Nos seis primeiros meses deste ano, a arrecadação também bateu recorde histórico para o período. Além da alta do IOF, o governo também contou com o aumento de outros tributos, efetuados nos últimos anos, para melhorar a arrecadação em 2025. São eles: tributação de fundos exclusivos, os "offshores"; mudanças na tributação de incentivos (subvenções) concedidos por estados; retomada da tributação de combustíveis; Tributação das bets; Imposto sobre encomendas internacionais (taxa das blusinhas); reoneração gradual da folha de pagamentos e fim de benefícios para o setor de eventos (Perse).