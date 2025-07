Times masculino e feminino do Sesi têm jogos definidos

Os times do Sesi Bauru e do Sesi Vôlei Bauru conheceram, nesta quarta, 23, os respectivos calendários para o Campeonato Paulista 2025. Divulgado pela Federação Paulista de Vôlei, o estadual está programado para começar no dia 22 de agosto, no masculino, e em 23 de agosto, no feminino. O calendário ainda pode sofrer alterações em razão das partidas televisionadas.

Tetracampeão do Paulista masculino, o Sesi Bauru inicia sua jornada pelo quinto título contra a equipe do Climed Atibaia. A partida é no dia 22 de agosto, às 19h, na Arena Paulo Skaf. Na última edição do estadual, a equipe de Bauru caiu nas semifinais para o time de Suzano Vôlei.

Os títulos do Sesi-SP vieram quando a equipe ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina. Em seu ano de estreia, 2009, já foi campeão pela primeira vez, repetindo o resultado nas edições de 2011, 2012 e 2013.

No estadual feminino, o Sesi Vôlei Bauru busca retornar à final do Paulista pelo segundo ano consecutivo e estreia contra o São Caetano no dia 23 de agosto, 19h30, no Ginásio Lauro Gomes. Na sua história, a equipe de Bauru tem dois títulos: em 2018, no primeiro ano da parceria com o Sesi-SP, e em 2022. Além disso, o Sesi Vôlei Bauru já chegou em outras duas finais, em 2020 e 2024.

A reedição da final feminina do Paulista 2024 encerrará a primeira fase na edição deste ano do estadual. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde no Ginásio Professor José Liberatti no dia 24 de setembro, às 20h. Enquanto isso, o Sesi Bauru reencontra o Suzano, com o qual disputou a semifinal em 2024, na quarta rodada, programada para o dia 19 de setembro, às 20h, na Arena Suzano.

Regulamento Campeonato Paulista 2025

Na edição de 2025, o Paulista Masculino terá sete times participantes: Sesi Bauru, Climed Atibaia, Mogi Vôlei, Suzano Vôlei, Praia Grande, Vôlei Renata e Viapol Vôlei São José. Já no feminino, serão oito times: Sesi Vôlei Bauru, AA São Caetano, EC Pinheiros, Flor de Ypê Paulistano Barueri, Osasco São Cristóvão Saúde, Realizar Santos, Renasce Sorocaba e Volleyball Club Louveira.

O sistema de disputa será o mesmo para os dois naipes: todas as equipes se enfrentam uma vez na primeira fase, com as quatro melhores avançando para as semifinais. Estas serão decididas em melhores de dois jogos, com desempate no golden set, assim como na final. O SporTv irá transmitir quatro partidas de cada naipe na primeira fase e todas as partidas a partir das semifinais.

Calendário Sesi Bauru

22/08 - Sexta - 19h – Climed Atibaia - Arena Paulo Skaf

28/08 - Quinta - 20h - EC Praia Grande - Ginásio Falcão

05/09 - Sexta - 19h - Viapol Vôlei São José - Arena Paulo Skaf

19/09 - Sexta - 20h – Vôlei Suzano - Arena Suzano

26/09 - Sexta - 20h - Vôlei Renata - Arena Paulo Skaf

03/10 - Sexta - 19h30 - Mogi Vôlei - Centro Universitário Brás Cubas Mogi

Calendário Sesi Vôlei Bauru

23/08 - Sábado - 19h30 – A.A. São Caetano - Ginásio Lauro Gomes

27/08 - Quarta - 19h – Volleyball Club Louveira - Arena Paulo Skaf

02/09 - Terça - 19h - Renasce Sorocaba - Arena Paulo Skaf

07/09 - Domingo - 18h - EC Pinheiros – Pinheiros

10/09 - Quarta - 20h30 – Flor de Ypê Paulistano Barueri - Arena Paulo Skaf

14/09 - Domingo - 17h - Realizar Santos - Sesi Vila Leopoldina

24/09 - Quarta - 20h - Osasco São Cristóvão Saúde – Ginásio Professor José Liberatti