Du Mauad: de técnico novo pra sair da lanterna!

O Noroeste entrou nessa Copa Paulista como grande favorito. Chegaram contratações que colocavam o time como forte candidato ao título, único objetivo na competição e que traria a vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Disputando um grupo com 5 equipes na qual 4 se classificam, parecia ser um caminho tranquilo pra chegar às 8ªs de final. Não é o que está acontecendo. Após a partida que abriu a 7ª rodada do Grupo 1 (vitória do Atlético em Araçatuba por 1 a 0), o time de Monte Azul lidera com 11 pontos em 6 jogos, o Grêmio Prudente (adversário de amanhã) está em 2º (9 pontos em 5 jogos), AEA em 3º (6 p em 6 j), o Linense é o 4º (5 p em 5 j) e o Norusca amarga a lanterna com apenas 4 pontos em 4 jogos. A grande novidade pro desafio em Presidente Prudente (amanhã, às 17h) será a presença do Pereira como técnico. O Mister P10. Todos os 4 jogos do returno serão encarados como decisivos. Contra a boa equipe do Grêmio Prudente, o time que eu considero ideal pra iniciar a partida teria: Jeferson, Wesley, Hygor, Joanderson e Maia; John Everson, Wendel Lessa, Isael e Cauã; Bala e Caio Mancha. Buscar uma vitória pra sair da última colocação. Pra mostrar que é forte. Que vai brigar pelo título. Pelo tri. Amanhã começa uma nova história...

Estamos na reta final do 1º turno do Brasileirão. Pra poucos times essa será a 17ª partida. Mesmo com muitos times com jogos a menos, já dá pra cravar pelo que irão brigar cada um dos grandes paulistas. Entrando em campo pra disputar seu 17ª confronto, o Corinthians vai encarar o Botafogo, no Engenhão, amanhã, às 18h30. Depois do empate sem gols contra o Cruzeiro, a 11º colocação na tabela indica que precisa melhorar muito pra brigar por vaga na Libertadores...

Em situação muito complicada está o Santos. Ocupando a 17ª colocação (14 pontos em 15 jogos), o Peixe vai enfrentar o lanterna Sport, amanhã (18h30), na Ilha do Retiro. Objetivo principal: fugir do rebaixamento. Se der, brigar por vaga na Sula. Neymar precisa parar de discutir com torcedor e jogar mais...