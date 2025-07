Bauru: homem 'compra' carro com nome falso, não paga e revende

A Polícia Militar (PM) recuperou, nesta quarta-feira (23), em Bauru, um Gol que havia sido "comprado" em uma revendedora por um jovem com uso de documento falso, por meio de financiamento não efetivado, e revendido a uma terceira pessoa pelo valor de R$ 8,4 mil. O caso, registrado como estelionato no plantão policial, será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a transação ocorreu no último dia 11, em um estabelecimento no Centro, e o comprador recebeu o veículo após ser firmado um instrumento particular de compra e venda de veículo usado.

Contudo, a vítima contou que, posteriormente, foi informada por uma instituição financeira que o financiamento não havia sido efetivado porque o documento fornecido pelo interessado não foi reconhecido como verdadeiro.