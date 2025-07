Concessão da pátios mira eficiência, diz Estado

O pacote tem sido objeto de duras críticas de atuais representantes do setor de pátios - que protestaram durante a audiência nesta quinta-feira. As principais críticas envolvem risco de desemprego a milhares de atuais colaboradores e a queixa de que o governador não ouviu a categoria, de quem teve apoio em 2022.

Edson Mendes do Amaral, proprietário de um estabelecimento do ramo, afirmou estar arrependido de ter apoiado a candidatura de Tarcísio. "O governo atual quer matar a gente. Quanto que o governo gastou para fazer um projeto desse sem consultar nem um de nós? Sem dialogar com os pátios, com os sindicatos", afirmou.

"Nós queremos saber qual a realidade do governador, que todo mundo apoiou e agora está virando as costas para mais de 400 famílias somente aqui [na audiência]", emendou posteriormente. Segundo ele, nem que todos os atuais proprietários de pátios do Estado se juntassem em consórcio conseguiriam participar da concorrência da concessão.