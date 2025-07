Conferência Municipal de Políticas às Mulheres é aberta em Bauru

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, realizou a abertura oficial da 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', nesta quinta-feira (24). O tema da Conferência é 'SP Por Todas: Mais Direitos, Mais Cuidado, Mais Futuro'. A Conferência tem o apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPM)

Neste primeiro dia, a abertura oficial contou com as presenças da prefeita Suéllen Rosim, da secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, da presidente do CMPM, Gláucia Felisbino, da coordenadora de Políticas para Mulheres, Anna Carolina Mondillo, da coordenadora de Políticas de Ensino às Artes e Bibliotecas da Secretaria de Cultura, Sandra Menegatti, do vereador Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, e da juíza Daniele Mendes de Melo, do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Também foi realizada a palestra magna. A Conferência Municipal tem como finalidade discutir a situação das políticas públicas voltadas para as mulheres, e propor novas ações.

A Conferência segue nesta sexta-feira (25). As atividades terão início às 8h, com os grupos de trabalho conforme os eixos temáticos, para discussão e elaboração das propostas. Depois, às 13h30, ocorre a votação das propostas, e serão eleitas as delegadas que representação Bauru na Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.