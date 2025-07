Festa do Peão de Agudos começa hoje com show de Maiara & Maraisa

Como parte das comemorações dos 127 anos de Agudos (13 quilômetros de Bauru), a 20ª Festa do Peão de Boiadeiro tem início nesta quinta-feira (24) com show da dupla Maiara & Maraisa. O evento, um dos mais tradicionais do calendário sertanejo da região, segue até sábado (26) com montarias, atrações culturais e apresentações musicais que prometem movimentar o público.

Além dos shows, a arena contará com provas de montaria e atividades voltadas à cultura caipira, reafirmando a tradição e a força do interior. Informações e novidades estão disponíveis no perfil oficial do evento no Instagram: @festadopeaoagudos.