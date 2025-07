BTC/Semel conquista título dos Jogos Regionais em Lins

A equipe Bauru Tênis Clube/Semel conquistou mais um título de tênis nos Jogos Regionais para o município nesta quarta-feira (23), fora de casa, no Lins Country Clube. Trouxeram mais um troféu para a extensa galeria do BTC os tenistas André Cury, Ismael Junior, Eduardo Haddad, Lucca Cinel e Ítalo Mazzei. A técnica da equipe é Samira Lima.

Na semifinal, os betecistas venceram o time de Piracicaba por 2 vitórias a 0. André Cury, ex-número 1 do mundo pela ITF Seniors (atualmente 20.º), venceu seu jogo de simples por 6/1 e 6/3. Já Ismael Junior, atual 41.º no ranking da ITF, também triunfou em seu duelo, por 6/2 e 6/4.

Na final, o time BTC/Semel derrotou Botucatu por 2 a 0, novamente com vitória de Ismael Junior, com duplo 6/1, e do garoto Lucca Cinel por 6/1 e 2/0 (desistência do adversário).