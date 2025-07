BTC convida Bauru e região para espetáculos do Circo Encantado

O Bauru Tênis Clube convida famílias de Bauru e região para curtirem o mundo mágico do Circo Encantado, que garantirá diversão para todas as idades de quinta-feira (24) até domingo (27). Serão sessões em uma curta temporada com muitos malabares, trapézios e encantos sob a tenda colorida, que também traz muita nostalgia.

Nesta quinta, o rufar dos tambores começa às 20h. As demais sessões acontecem na sexta-feira (25), às 20h; sábado (26), às 18h e 20h; e domingo (27), às 18h e 20h.

De acordo com o diretor social do BTC, Luiz Carlos Mendes Junior, a chegada do Circo Encantado ao clube surgiu com o objetivo de inovar a tradicional colônia de férias kids do BTC, mas também de oferecer entretenimento para toda a família.