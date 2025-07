Carreata e missas vão homenagear o padroeiro dos motoristas

Som de buzinas de carros, motos e caminhões serão ouvidos em vários pontos de Bauru neste domingo (27) durante a carreata em homenagem à São Cristóvão, o Santo dos motoristas e viajantes.

A ação faz parte da programação religiosa da 60ª Festa de São Cristóvão, que começa nesta sexta-feira (25) com missas, quermesses e até show de prêmios. A paróquia onde a comemoração acontecerá está situada na avenida Nossa Senhora de Fátima, 15-80.

No dia de São Cristóvão (sexta), as missas estão programadas para às 10h e 19h30. A celebração noturna será presidida por dom Rubens Sevilha e contará com a benção das chaves dos motoristas. Já, no sábado, uma única missa está marcada para às 17h. O padre Marcos Pavan também benzerá os objetos no domingo, às 10 (com transmissão ao vivo), 12h15 e 19h.