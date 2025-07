Fim das férias: rede estadual retoma aulas nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (23), os mais de 3 milhões de estudantes matriculados em unidades da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) retornam às aulas após recesso do meio do ano. As atividades do 2º semestre começam com a preparação para as provas de recuperação para alunos com notas iguais ou menores de cinco nos dois primeiros bimestres letivos. Desta vez, podem participar alunos do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

As avaliações vão substituir a menor nota no boletim do 1º semestre em todas as disciplinas do Currículo Paulista de acordo com o ano/série, além dos itinerários formativos do Ensino Médio técnico e profissional. Serão ao todo 15 questões de língua portuguesa e matemática e 10 questões para os demais componentes.

No período entre 23 de julho e 5 de agosto, professores e escolas devem organizar atividades de aprofundamentos. A orientação da Seduc-SP é que concentrem as atenções na revisão de conceitos fundamentais e na aplicação de estratégias didáticas que promovam uma melhor compreensão dos conteúdos previstos para o 1º semestre.