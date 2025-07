'Dia fora do tempo' será celebrado com evento espiritual

Inspirado pelo sincronário Maia, o chamado "dia fora do tempo" — celebrado em 25 de julho — será marcado por um encontro coletivo gratuito em Bauru. A atividade acontece das 16h às 20h desta sexta, na Aldeia Florescer (rua São Luiz, 1-59), com foco na conexão espiritual, na renovação de ciclos e na vivência da cultura da paz.

De acordo com a tradição maia, essa data representa uma pausa entre os anos, um intervalo fora do calendário, dedicado ao silêncio, à reflexão e à harmonização com a natureza. A proposta da Aldeia é transformar esse simbolismo em experiência prática, por meio de meditação, rodas de cura, partilha de alimentos e expressões artísticas ligadas ao sagrado.

O evento convida os participantes a deixarem para trás aquilo que já não serve, estabelecerem novas intenções e se reconectarem com o próprio coração. A programação inclui momentos de introspecção e celebração, com incentivo ao uso de instrumentos musicais e à convivência em grupo.